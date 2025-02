Lys meistert Auftakthürde in Dubai

Comeback-Sieg für Eva Lys: Die Tennisspielerin aus Hamburg hat beim WTA-Turnier in Dubai den Sprung in die zweite Runde geschafft. Die 23-Jährige kämpfte sich in ihrem Auftaktduell gegen die routinierten Rumänin Irina-Camelia Begu zurück und gewann 5:7, 7:5, 6:3. Zuvor hatte die Weltranglisten-87. die Qualifikation erfolgreich bestritten.