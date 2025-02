Maria verpasst Viertelfinale in Austin deutlich

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Austin/USA den Einzug ins Viertelfinale klar verpasst: Die 37-Jährige aus Bad Saulgau verlor ihr Zweitrunden-Match gegen Anna Blinkowa 2:6, 2:6. Für Maria war es die dritte Pleite im vierten Spiel gegen die neun Jahre jüngere Russin, die nach 1:07 Stunden ihren ersten Matchball nutzte.

Erst am Montag war Maria als beste deutsche Tennisspielerin abgelöst worden. Melbourne-Überraschung Eva Lys kletterte im WTA-Ranking auf Platz 77 und überholte damit Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Siegemund war beim Turnier in Texas in der ersten Runde ausgeschieden.