Nach Nervenprobe: Lys verpasst Achtelfinale in Dubai

Tennisprofi Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Dubai eine Überraschung in einer kuriosen Partie verpasst. Die 23 Jahre alte Hamburgerin unterlag in ihrem immer wieder von Regen unterbrochenen Zweitrundenmatch der Wimbledon- und French-Open-Finalistin Jasmine Paolini 2:6, 5:7.