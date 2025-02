Tennis: Erstes WTA-Finale für Bencic nach Babypause

Die 27 Jahre alte Schweizerin zog beim Tennisturnier in Abu Dhabi mit einem Sieg über die Weltranglistenfünfte Jelena Rybakina (Kasachstan) ins Finale ein. Bencic gewann 3:6, 6:3, 6:4 und trifft am Samstag auf die Amerikanerin Ashlyn Krueger.

Bencic war nach ihrer Babypause im vergangenen Oktober in den Tenniszirkus zurückgekehrt und hatte prompt bei einem kleineren Turnier im französischen Angers das Finale erreicht. Auch bei den Australian Open zu Beginn der Saison in Melbourne überzeugte sie mit dem Einzug ins Achtelfinale.

Durch ihre Siege in den Vereinigten Arabischen Emiraten springt sie wieder unter die Top 100 der Weltrangliste, bei einem Sieg werden es sogar die Top 70. In Abu Dhabi hat Bencic vor genau zwei Jahren auch ihren bislang letzten Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Ende 2023 verabschiedete sie sich in den Mutterschutz und brachte ihre Tochter im April 2024 zur Welt.