Tennis: Maria in Austin eine Runde weiter

Die 37-Jährige aus Bad Saulgau schlägt die Ungarin Anna Bondar in drei Sätzen.

Die 37-Jährige aus Bad Saulgau schlägt die Ungarin Anna Bondar in drei Sätzen.

Tennisprofi Tatjana Maria steht beim WTA-Turnier in Austin in der zweiten Runde. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau besiegte Anna Bondar aus Ungarn mit 6:4, 4:6, 6:1. Nächste Gegnerin der deutschen Nummer zwei ist die Russin Anna Blinkowa.

Erst am Montag war Maria als beste deutsche Tennisspielerin abgelöst worden. Melbourne-Überraschung Eva Lys kletterte im WTA-Ranking auf Platz 77 und überholte damit Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Siegemund trifft beim Turnier in Texas am späten Abend auf die Rumänin Sorana Cirstea.