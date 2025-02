Tennis: Seidel im Achtelfinale von Cluj-Napoca

Tennis-Nachwuchshoffnung Ella Seidel (19) hat im rumänischen Cluj-Napoca für eine kleine Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht. Die junge Hamburgerin setzte sich gegen die an Position acht gesetzte Lokalmatadorin Jaqueline Cristian mit 6:4, 6:2 durch und feierte in dieser Saison ihren ersten Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers. In der Runde der letzten 16 trifft Seidel, die sich in Cluj erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, auf die Russin Anna Blinkowa.