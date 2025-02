Tennis: Swiatek kann gegen Ostapenko einfach nicht gewinnen

SID 14.02.2025 • 17:18 Uhr Seit 2022 hatte Swiatek 15 Matches in Serie beim Hartplatzturnier in Katar gewonnen.

Tennis-Star Iga Swiatek ist auf dem Weg zu ihrem vierten Titel in Folge beim WTA-Turnier in Doha jäh gestoppt worden. Die Weltranglistenzweite unterlag Jelena Ostapenko - French-Open-Siegerin von 2017 - in zwei Sätzen mit 3:6, 1:6 deutlich.

Swiatek bleibt gegen die Lettin damit sieglos. In bislang fünf Aufeinandertreffen hatte die Polin immer das Nachsehen - zum ersten Mal in ihrer Karriere verlor sie so oft gegen dieselbe Spielerin.

Seit 2022 hatte Swiatek 15 Matches in Serie beim Hartplatzturnier in Katar gewonnen. „Ich war ziemlich zuversichtlich, wir haben schon viele Matches gespielt und ich wusste, was ich zu tun hatte“, sagte Ostapenko.