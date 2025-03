"Konnte kaum atmen": Raducanu spricht über Stalking-Vorfall

Die Britin, US-Open-Siegerin von 2021, war bei ihrer Zweitrundenpartie beim WTA-Turnier in der Millionenstadt Mitte Februar in Tränen ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich hinter dem Schiedsrichterstuhl versteckt.

Auf der Tribüne saß zu Beginn des Matches in den vorderen Reihen ein Mann, der zuvor in einem öffentlichen Bereich der Anlage auf Raducanu zugegangen war, ihr einen Brief überreicht und ein Foto gemacht hatte. Nachdem sie den Mann erkannte hatte, habe Raducanu nicht mehr gewusst, "wie ich das zu Ende bringen sollte". Stattdessen liefen die ersten vier Aufschlagspiele "einfach an mir vorbei", so Raducanu, sie sei "gar nicht richtig auf dem Platz" gewesen.