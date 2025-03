Historisches Tennis-Märchen endet dramatisch

Eala, vor dem Turnier aus Platz 140 der Weltrangliste geführt, verpasste nur knapp das nächste Kapitel ihrer traumhaften Reise. Im Viertelfinale des hochkarätig besetzten WTA-Turniers hatte sie Superstar Iga Swiatek in zwei Sätzen ausgeschaltet, im Finale wäre sie auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka getroffen, die die Italienerin Jasmine Paolini locker mit 6:2, 6:2 schlug. Es ist surreal“, sagte die 19-Jährige nun nach ihrem Sieg über die Polin. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich schwebe auf Wolke sieben.“

Eala sorgt in Miami für Furore

Zuvor hatte Eala, die in ihrer Karriere vor dem Turnier erst zwei Siege bei WTA-Turnieren verbuchte, in Jelena Ostapenko und Australian-Open-Champion Madison Keys zwei weitere ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen ausgeschaltet. Sie war die am niedrigsten platzierte Halbfinalistin in der Turniergeschichte.