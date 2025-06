Ambitionierte Lys würde zu einer Trophäe "nicht nein sagen"

Eva Lys ist derzeit die Nummer 60 der Welt - und will weiter nach oben.

Eva Lys ist derzeit die Nummer 60 der Welt - und will weiter nach oben.

Deutschlands beste Tennis spielerin Eva Lys peilt nach ihrem Aufstieg in der Weltrangliste mittelfristig ihren ersten Turniersieg an.

„Ich würde auch nicht nein dazu sagen, mal eine Trophäe hochzuhalten. Und ich bin mir sicher, dass die Chancen dafür in den nächsten Jahren ganz gut stehen“, sagte Lys vor ihrem Start beim WTA-Rasenturnier in Berlin dem Tagesspiegel: „Aber da fehlt mir noch ein bisschen Spielpraxis und Erfahrung auf dem Level.“

Wie weit geht es für Lys in Wimbledon?

Dennoch sei sie „auf einem richtig guten Weg“, wenn sie „so weiter mache“, sagte Lys, die derzeit auf Platz 60 der Weltrangliste steht. Ausschlaggebend für ihren Sprung im Ranking war ihr überraschender Achtelfinaleinzug als Lucky Loser bei den Australian Open im Januar. Nun möchte die Hamburgerin, die an einer Autoimmunerkrankung leidet, „gesund durch das Jahr“ kommen sowie „weiter im Ranking klettern und bei den Grand Slams gut performen.“ Das hochkarätig besetzte Turnier in Berlin dient Lys als Vorbereitung auf den Rasenklassiker in Wimbledon (ab 30. Juni).