Cincinnati: Krachende Niederlage für Maria

SID 09.08.2025 • 18:11 Uhr Tatjana Maria scheidet in Cincinnati aus. Einen Tag nach ihrem 38. Geburtstag verliert sie in weniger als einer Stunde Spielzeit.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Cincinnati nach einer krachenden Niederlage den Einzug in die dritte Runde deutlich verpasst.

Einen Tag nach ihrem 38. Geburtstag verlor die derzeitige Nummer 41 der Welt in nur 51 Minuten Spielzeit 0:6, 1:6 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine. Nach Wimbledon-Überraschung Laura Siegemund schied mit Maria die zweite von vier deutschen Spielerinnen bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio aus.