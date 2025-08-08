Cincinnati: Seidel nach schwachem Start in Runde zwei

SID 08.08.2025 • 22:26 Uhr Ella Seidel erreicht beim WTA-Turnier in Cincinnati die zweite Runde. Die Hamburgerin kommt gegen Polina Kudermetowa souverän zurück ins Spiel.

Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Cincinnati als dritte deutsche Spielerin in Runde zwei eingezogen. Nach den Siegen von Tatjana Maria und Eva Lys gewann die 20 Jahre alte Hamburgerin im US-Bundesstaat Ohio ihr Erstrundenmatch gegen die Russin Polina Kudermetowa mit 1:6, 6:3, 6:2. Seidel bekommt es nun mit der an Position acht gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro zu tun.

