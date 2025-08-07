Siegemund in Cincinnati früh ausgeschieden

In Wimbledon hatte Siegemund noch das Viertelfinale erreicht, nun scheitert sie in Cincinnati in der ersten Runde.

Laura Siegemund ist auf Hartplatz weiter auf der Suche nach ihrer Form. Die Wimbledon-Viertelfinalistin schied beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde aus, gegen die Russin Anastassija Potapowa verlor sie mit 4:6, 4:6. Jüngst war Siegemund in Montreal in der zweiten Runde gescheitert. Die Hartplatzsaison findet mit den in zweieinhalb Wochen beginnenden US Open ihren Höhepunkt.