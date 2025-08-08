Williams in Runde eins von Cincinnati ausgeschieden

SID 08.08.2025 • 07:33 Uhr Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin verliert in zwei Sätzen gegen Bouzas Maneiro. Es war das dritte Match seit ihrem Comeback.

Die frühere Weltranglistenerste Venus Williams ist beim WTA-Turnier in Cincinnati in der ersten Runde ausgeschieden. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin verlor am Donnerstag (Ortszeit) mit 4:6, 4:6 gegen Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien. Williams konnte einen frühen 1:4-Rückstand zwar zunächst wettmachen, verlor aber anschließend den Faden.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich hatte so viel Spaß da draußen, aber ich brauche einfach mehr Matches", sagte Williams. Es war erst der dritte Auftritt der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin seit ihrer Rückkehr auf die Tour vor drei Wochen in Washington, wo sie nach langer Verletzungspause erstmals seit 16 Monaten wieder auf dem Platz gestanden hatte. Damals war sie durch ihren Auftaktsieg über ihre Landsfrau Peyton Stearns zur ältesten Frau seit Martina Navratilova 2004 geworden, die ein WTA-Match gewann.