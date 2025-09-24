Tennis: Siegemund scheitert auch in Peking in Runde eins

Laura Siegemund hat auch beim WTA-Turnier in Peking nicht an die guten Auftritte bei den US Open anknüpfen können. Die 37-Jährige aus Metzingen scheiterte nach dem Vorstoß in die dritte Runde von Flushing Meadows zum zweiten Mal nacheinander bereits an ihrer Auftakthürde. Diesmal unterlag Siegemund der in der Weltrangliste 37 Ränge hinter ihr platzierten US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 2:6.
Nächstes frühes Aus für Siegemund
Laura Siegemund zeigt sich abseits der großen Grand-Slam-Bühne erneut nicht von ihrer besten Seite.
Noch kein Sieg nach den US Open: Laura Siegemund
© AFP/GETTY IMAGES/SID/ELSA
Nach den US Open war Siegemund, die es in Wimbledon ins Viertelfinale geschafft hatte, im WTA-Ranking an Tatjana Maria vorbeigezogen und zwischenzeitlich die bestplatzierte deutsche Tennisspielerin. Durch ihr Erstrundenaus in Seoul vergangene Woche war sie jedoch wieder hinter Maria (Nr. 44) auf Platz 53 abgerutscht.