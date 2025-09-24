Tennis: Siegemund scheitert auch in Peking in Runde eins

SID 24.09.2025 • 09:22 Uhr Laura Siegemund zeigt sich abseits der großen Grand-Slam-Bühne erneut nicht von ihrer besten Seite.

Laura Siegemund hat auch beim WTA-Turnier in Peking nicht an die guten Auftritte bei den US Open anknüpfen können. Die 37-Jährige aus Metzingen scheiterte nach dem Vorstoß in die dritte Runde von Flushing Meadows zum zweiten Mal nacheinander bereits an ihrer Auftakthürde. Diesmal unterlag Siegemund der in der Weltrangliste 37 Ränge hinter ihr platzierten US-Amerikanerin Caty McNally 4:6, 2:6.

