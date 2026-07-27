Tennis: Deutsche so gut wie nie!

Tamara Korpatsch ist durch ihren Heimsieg beim WTA-Turnier in Hamburg erstmals in die Top 50 der Weltrangliste geklettert. Die 31-Jährige wird nach ihrem zweiten Titel auf der Tour nun als Nummer 46 der Welt und damit so hoch wie noch nie geführt. Korpatsch ist dazu wieder die deutsche Nummer eins, die Hamburgerin liegt deutlich vor Tatjana Maria (Bad Saulgau/79.), Eva Lys (Hamburg/85.) und Laura Siegemund (Metzingen/88.).
Deutsche so gut wie nie
Der Triumph beim Heimspiel lässt Tamara Korpatsch in der Weltrangliste klettern. Auch Yannick Hanfmann erreicht einen Meilenstein.
Tamara Korpatsch ist die deutsche Nummer eins
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Nach einer starken Woche hatte Korpatsch am Sonntag beim Sandplatz-Turnier am Rothenbaum triumphiert und ihren ersten Titel seit 2023 (Cluj-Napoca) gewonnen. Für den Turniersieg erhielt sie 250 Punkte und kletterte insgesamt 35 Plätze nach oben.
Bei den Männern sprang Yannick Hanfmann (34) durch seine Halbfinalteilnahme in Kitzbühel auf Platz 45 der Weltrangliste, besser war der Davis-Cup-Spieler noch nie platziert. Wimbledon-Finalist Alexander Zverev, der in der vergangenen Woche nicht im Einsatz war, liegt als Weltranglistenzweiter weiter knapp vor dem derzeit verletzten Spanier Carlos Alcaraz.