Tennis: Deutsche so gut wie nie!

SID 27.07.2026 • 10:10 Uhr Der Triumph beim Heimspiel lässt Tamara Korpatsch in der Weltrangliste klettern. Auch Yannick Hanfmann erreicht einen Meilenstein.

Tamara Korpatsch ist durch ihren Heimsieg beim WTA-Turnier in Hamburg erstmals in die Top 50 der Weltrangliste geklettert. Die 31-Jährige wird nach ihrem zweiten Titel auf der Tour nun als Nummer 46 der Welt und damit so hoch wie noch nie geführt. Korpatsch ist dazu wieder die deutsche Nummer eins, die Hamburgerin liegt deutlich vor Tatjana Maria (Bad Saulgau/79.), Eva Lys (Hamburg/85.) und Laura Siegemund (Metzingen/88.).

Nach einer starken Woche hatte Korpatsch am Sonntag beim Sandplatz-Turnier am Rothenbaum triumphiert und ihren ersten Titel seit 2023 (Cluj-Napoca) gewonnen. Für den Turniersieg erhielt sie 250 Punkte und kletterte insgesamt 35 Plätze nach oben.