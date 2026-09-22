Nächstes frühes Aus für Lys

Nach nur 69 Minuten ist das Turnier für die Hamburgerin beendet. Die eigenen Aufschlagspiele werden zum Knackpunkt.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Seoul bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Lys (24) unterlag der Rumänin Gabriela Ruse in der südkoreanischen Hauptstadt mit 1:6, 2:6, bei einer insgesamt schwachen Leistung gelang der Hamburgerin vor allem bei eigenem Aufschlag viel zu wenig.

Tennis: Lys vergibt Breakpunkte

Im Schnelldurchgang gab Lys den ersten Satz ab, kein einziges ihrer Aufschlagspiele konnte sie dabei durchbringen. Viel änderte sich auch im Anschluss nicht. Nach 1:09 Stunden verwandelte Ruse ihren zweiten Matchball, Lys hatte zuvor zwei Breakpunkte vergeben.

Für die Nummer 100 der Weltrangliste ist es das nächste frühe Aus, vor wenigen Tagen war sie im brasilianischen Sao Paulo nach zuvor einem Sieg immerhin erst im Achtelfinale gescheitert. Auch bei den US Open Anfang des Monats hatte Lys es in die zweite Runde geschafft. In Südkorea war Lys die einzige deutsche Teilnehmerin.