ITTF-Kongress: Weikert-Abschied mit positiver Bilanz

Vor seinem Abschied aus dem Präsidentenamt beim Tischtennis-Weltverband hat Thomas Weikert eine insgesamt positive Bilanz seiner siebenjährigen Tätigkeit gezogen. „In vielen Bereichen haben wir Verbesserungen für das Tischtennis erreicht“, sagte der 60-Jährige dem SID am Vortag der erwarteten Wahl seiner designierten Nachfolgerin Petra Sörling (Schweden) beim ITTF-Kongress am Mittwoch am Rande der WM in Houston.