Schwedin Sörling als Weikert-Nachfolgerin an ITTF-Spitze

Als erste Frau ist die Schwedin Petra Sörling bei der Präsidentschafts-Wahl des Tischtennis-Weltverbandes auf dem Kongress in Houston an die Spitze der ITTF gewählt worden. Die bisherige Finanz-Vizepräsidentin, die ohne Gegenkandidat war, trat am Rande der laufenden Einzel-WM in der texanischen Millionenstadt die Nachfolge des Limburgers Thomas Weikert an. Der 60-Jährige, der am 4. Dezember zum neuen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt werden möchte, hatte nach sieben Jahren nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidiert.