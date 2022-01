Boll-Comeback schon am Sonntag möglich

Rekordmeister Düsseldorf kommen die letzten Fortschritte bei der Genesung seines Topspielers gerade recht. Am 20. Februar steht für die Rheinländer in der Champions League das Halbfinalhinspiel bei Pokalsieger 1. FC Saarbrücken auf dem Plan, ehe in der Neuauflage des Königsklassen-Endspiels der vergangenen Saison im Rückspiel am 3. März in Düsseldorf die Entscheidung fällt. Mit der Nationalmannschaft steht für Boll ab Mitte April im chinesischen Chengdu die Team-WM auf dem Programm, ehe in der Bundesliga die Play-off-Runde beginnt.