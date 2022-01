Zwei DTTB-Erfolge zum Feeder-Serienabschluss in Düsseldorf

Mit zwei Erfolgen für die deutschen Tischtennis-Asse sind die Weltpremieren der WTT-Feeder-Turniere in Düsseldorf zu Ende gegangen. Bei der dritten und letzten Auflage des neuen Wettbewerbs in den Hallen des Deutschen Tischtennis-Zentrums in Düsseldorf sicherten sich der Mannschafts-Olympiazweite Patrick Franziska (Saarbrücken) im Einzel sowie Team-Europameisterin Chantal Mantz (Langstadt) zusammen mit ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Yuan Wan (Kolbermoor) im Damen-Doppel die Titel. Im Herren-Doppel holten Tobias Hippler/Kilian Ort (Celle/Bad Königshofen) Bronze.