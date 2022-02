Tischtennis-WM in Chengdu in den Herbst verlegt

In China sind erst am vergangenen Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen. Die Organisatoren von Peking 2022 setzten auf einen komplexen geschlossenen Kreislauf mit täglichen PCR-Testungen der rund 60.000 Menschen in der Bubble. Am 4. März (bis 13. März) finden in Peking noch die Paralympics statt.