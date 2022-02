Tischtennis-WM in China wird zwei Monate vor Turnierstart verschoben

Sollte die auf insgesamt zehn Tage ausgelegte WM noch im laufenden Kalenderjahr nachgeholt werden, droht für die zweite Jahreshälfte eine Überfrachtung des Wettbewerbskalenders. Ein Problem für Alternativpläne ist auch die Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember): Im Idealfall will die ITTF dem Mega-Event am Golf ausweichen.