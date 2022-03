Boll baut Champions-League-Rekord aus - Düsseldorfer Jubiläumssieg

Boll und Co. bescherten Düsseldorf außerdem ein bemerkenswertes Jubiläum: Der erneute Gewinn der Champions League bedeutete für den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger in regulären Wettbewerben den 75. Titel seiner Vereinsgeschichte. Vor seinen nun sieben Champions-League-Erfolgen holte der Branchenführer im Vorläufer-Wettbewerb schon sechsmal den Europapokal der Landesmeister, gewann international zudem viermal den ETTU-Cup und holte in Deutschland 31 Meistertitel und 27-mal den Pokal.