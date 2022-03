Tischtennis: Qiu in Singapur überraschend im Viertelfinale

Qiu hat mit seinem Viertelfinaleinzug bereits ein Preisgeld in Höhe von 22.500 Dollar sicher. Von seinem Erfolg über Källberg war er selbst überrascht. "Anton war für mich in unserem Spiel der klare Favorit. Wir kennen uns gut, trainieren oft zusammen, und ich habe alle letzten Matches gegen ihn verloren", sagte er: "Wenn man Anton Källberg schlagen will, dann muss man einen sehr guten Tag erwischen - und den hatte ich heute."