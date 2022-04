Ovtcharov mit dramatischem Bericht zu Ukraine-Krieg - Oma nur mit Pass und Handtasche geflohen

Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison vornehmlich in der Champions League und im DTTB-Pokal für den TTC Neu-Ulm spielen, der ein spektakuläres Projekt an den Start bringt. Angesichts langwieriger Knöchelprobleme ist er allerdings noch nicht richtig fit. „Ich spiele aus Vorsicht mit einem Schutz am Fuß und bewege mich auch noch nicht maximal, weil ich einen weiteren Rückschlag unbedingt vermeiden will“, sagte er.