Ovtcharov beim Comeback erst im Finale gestoppt

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich dem zweimaligen Europameister am Wochenende bei der Einzel-DM in Saarbrücken. Bei seiner ersten DM-Teilnahme seit seinem Titelgewinn vor acht Jahren ist Ovtcharov an Nummer eins gesetzt. Erstes wichtiges Saisonziel des Rechtshänders auf dem Weg zurück in die Weltspitze ist die Heim-EM im August in München.