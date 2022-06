Ovtcharovs zweiter Comeback-Versuch in Peru

Peru ist für Ovtcharov auf dem Weg zur angestrebten Teilnahme an dem mit zwei Millionen Dollar dotierten Grand-Smash-Turnier im Juli in Budapest nur ein erster Härtetest. Zur Vorbereitung auf den Kampf um den 100.000-Dollar-Siegerscheck in Ungarns Hauptstadt plant er für die DM in der kommenden Woche in Saarbrücken (25./26. Juni) außerdem seine erste Teilnahme an nationalen Titelkämpfen seit seinem DM-Erfolg vor acht Jahren.