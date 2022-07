Russland und Belarus weiter ausgeschlossen

Ahlert, in Personalunion Vizepräsidentin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), spielte damit auf eine Klage mehrerer russischer Verbände gegen den Ausschluss ihrer Aktiven und Vereine von internationalen Wettbewerben und Meisterschaften beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne an. In diesen Verfahren werden erste Entscheidungen frühestens für August oder September erwartet.