Bisher 50 EM-Titel für deutsche Tischtennis-Asse

Als Titelverteidiger treten in München nach dem DTTB-Rekordergebnis von vier Gold- und drei Silbermedaillen bei der EM 2021 in Warschau Einzel-Rekordgewinner Timo Boll (Düsseldorf) und das Mixed mit Dang Qiu/Nina Mittelham (Düsseldorf/Berlin) an. Einzel- und Doppel-Europameisterin Petrissa Solja (Langstadt) hatte ihren Start wegen Rückenproblemen abgesagt. Insgesamt holten DTTB-Aktive bei den 40 EM-Turnieren seit der Premiere 1958 in Budapest 50 Titel. 29 Silber- und 54 Bronzeplaketten komplettieren die EM-Medaillensammlung.