Tischtennis-Europameisterin Mittelham von Berlin nach Japan

Die Europameisterin mit der Mannschaft und im Mixed schlägt als dritte Nationalspielerin aus Deutschland in Nippons 2018 gegründeter Profiliga auf. In den vergangenen Jahren spielten auch schon die Rio-Olympiazweiten Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) und Mittelhams bisherige Klubkollegin Shan Xiaona vorübergehend in Japan. „Ich habe natürlich mit beiden über ihre Erfahrungen gesprochen, beide haben mir dazu geraten“, berichtete die Rechtshänderin.