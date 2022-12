Boll-Klub Düsseldorf vorzeitig Herbstmeister

Titelverteidiger Borussia Düsseldorf steht in der Tischtennis-Bundesliga vorzeitig als Herbstmeister fest. Der Rekordchampion wahrte am neunten Spieltag auch ohne den pausierenden EM-Rekordsieger Timo Boll seine weiße Weste durch ein 3:0 im Gipfeltreffen mit Pokalsieger und Vizemeister 1. FC Saarbrücken und ist damit in den beiden letzten Runden der ersten Saisonhälfte nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.