Tischtennis: Ex-Europameisterin Solja beendet ihre Karriere

Solja hatte zuletzt wegen Rückenproblemen unter anderem die Heim-EM in München verpasst. Während ihrer Auszeit habe sie gemerkt, dass "mir das Tischtennis gar nicht mehr gefehlt hat. Ich bin jetzt bereit für etwas Neues", so Solja. Künftig werde sie sich auf ihr 2018 begonnenes Fernstudium in Wirtschaftspsychologie konzentrieren.