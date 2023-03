Tischtennis: Düsseldorf im CL-Finale ohne Boll

Der achtmalige Europameister laboriert nach Klubangaben an einer hartnäckigen Schulterverletzung und kann deshalb im Duell mit dem Ligarivalen 1. FC Saarbrücken nicht zum Schläger greifen.

"Wir sind sicher nicht der Favorit, aber wir haben unsere Chance und sind auch ohne Timo eine starke Mannschaft", sagte Cheftrainer Danny Heister vor dem Hinspiel am Freitag (19.00 Uhr). Das Rückspiel um den Titel, den der 42 Jahre alte Boll bereits siebenmal gewann, steht am Montag (19.00 Uhr/jeweils Sportdeutschland.tv) auf dem Programm.

Düsseldorf peilt den sechsten Gewinn der europäischen Königsklasse an, für die Saarbrücker wäre es der erste Titel in der Vereinsgeschichte. Das bislang letzte Duell zwischen den beiden Teams ging im Pokalhalbfinale mit 3:0 deutlich an die Borussia.