Tischtennis-DM: Qiu und Winter wieder Meister

EM-Champion Qiu wieder Meister

EM-Champion Dang Qiu hat der Tischtennis-DM in Nürnberg wie schon in Vorjahr in Saarbrücken seinen Stempel aufgedrückt. Bei den Damen überragt Sabine Winter.

Dang Qui tritt in die Fußstapfen von Timo Boll

© AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ