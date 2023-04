Tischtennis: Qiu und Han führen deutsches WM-Aufgebot an

Der Weltranglistenachte Qiu sowie die im ITTF-Ranking an Position zehn notierte Han stehen an der Spitze des zehnköpfigen Aufgebots für die zweiten Titelkämpfen auf dem afrikanischen Kontinent nach Kairo 1939.

"Wir fahren mit einem Aufgebot nach Durban, das sowohl bei den Herren als auch bei den Damen sehr konkurrenzfähig ist", sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause: "Auch in Südafrika wollen wir zunächst unsere Setzung erfüllen und auch diesmal wieder versuchen, in der einen oder der anderen Konkurrenz in der entscheidenden Phase vertreten zu sein, wenn um den Einzug in die Medaillenränge gespielt wird."