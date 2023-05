Ochsenhausen zwingt Saarbrücken ins Entscheidungsspiel

Borussia Düsseldorf war am Donnerstag ins Endspiel eingezogen, das als Teil der Multisport-DM „Die Finals 2023″ am 9. Juli in der Heimat des Rekordmeisters stattfindet. Die Borussia setzte sich in ihrem Halbfinale auch ohne den verletzten WM-Dritten Timo Boll gegen Post SV Mühlhausen zweimal 3:0 durch und wartet nun auf den Gegner.