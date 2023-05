Tischtennis: Düsseldorf erneut im Bundesliga-Finale

Gegner im Finale in eigener Halle wird entweder Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken oder Ex-Meister TTF Ochsenhausen. Das erste Halbfinale hatte Saarbrücken vor heimischen Fans 3:1 gewonnen, die zweite Begegnung findet am Freitag (19.00 Uhr) in Biberach statt.