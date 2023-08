Strafen für Ovtcharov-Kollegen rechtens - Sperren aufgehoben

In der „Vielspieler-Affäre“ um den früheren Erstligisten TTC Neu-Ulm sind Sanktionen der Tischtennis Bundesliga (TTBL) gegen Kollegen von Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov rechtens gewesen. Das geht aus der am Freitag verbreiteten Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichtes für Lizenzspieler der TTBL hervor.

Im Streit über die Sanktionen wegen Moregardhs und Lins reglementswidrigen Auslandseinsätzen nur wenige Tage nach dem gewonnenen Pokalfinale mit Billigung der Klubführung hatte Ovtcharovs Arbeitgeber seine vier Jahre zuvor per Wildcard erhaltene Bundesliga-Lizenz am Ende der vorigen Saison zurückgegeben.

Die Bayern können jedoch aufgrund weiterer Lücken in den Reglements sowohl des Europa-Verbandes ETTU als auch des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) auch ohne die Teilnahme am nationalen Spielbetrieb in der anstehenden Saison an der Champions League teilnehmen. Für die nacholympische Spielzeit 2024/25 hat DTTB-Präsidentin Claudia Herweg schon Nachbesserungen der Verbandssatzungen zur Vermeidung einer Wiederholung des „Falles Neu-Ulm“ angekündigt.