Beide DTTB-Teams im EM-Achtelfinale - Dämpfer für Boll

Ein herber Rückschlag für die Olympia-Hoffnungen von Altmeister Timo Boll hat im Lager des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bei der EM in Malmö die Freude über die Achtelfinaleinzüge beider Mannschaften getrübt. Der 42 Jahre alte EM-Rekordsieger musste beim 3:1 der DTTB-Männer gegen Polen gegen 25 Jahre jüngeren Nobody Milosz Redzimski mit 1:3 unerwartet einen Dämpfer für seine Ambitionen auf eine Rückkehr zu früherer Stärke nach monatelanger Verletzungspause hinnehmen.

Trotz Bolls Niederlage zum zwischenzeitlichen 1:1 sicherten sich die deutschen Titelverteidiger in ihrer Dreier-Gruppe nach ihrem 3:0-Auftaktsieg am Vortag gegen Finnland den standesgemäßen Platz in der Runde der besten 16. Sogar mit weißer Weste erreichten die DTTB-Damen auf ihrer "Mission Titelverteidigung" durch ein 3:0 gegen Österreich ebenfalls als Gruppensieger das Achtelfinale, nachdem die Mannschaft um die EM-Zweite Nina Mittelham (Berlin) am vergangenen Sonntag mit einem 3:0 gegen England in die EM gestartet war.