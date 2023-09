Tischtennis: Boll und Co. zum EM-Auftakt souverän

Das internationale Comeback von Rekordsieger Timo Boll hat bei der Tischtennis-Mannschafts-EM in Malmö den makellosen Auftakt der „Operation Titelverteidigung“ beider deutscher Teams in den Hintergrund gerückt.

Vorrundenabschluss gegen Polen

Am Montag (19.00 Uhr) treffen Boll und Co. zum Vorrundenabschluss auf Polen und könnten durch einen Sieg als Gruppensieger das Achtelfinale erreichen. In der gleichen Konstellation treffen die deutschen Frauen zuvor (16.00 Uhr) in einem Nachbarschaftsduell auf Österreich.