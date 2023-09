Tischtennis: DTTB-Frauen mit weißer Weste ins Achtelfinale

Die Frauen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind bei der EM in Malmö als ungeschlagener Sieger der Gruppe A souverän ins Achtelfinale eingezogen. Beim 3:0 im zweiten und letzten Vorrundenmatch gegen Österreich blieben die Titelverteidigerinnen wie schon tags zuvor im Auftaktspiel gegen England ohne Einzelniederlage.

Am Montagabend kann auch das deutsche Männer-Team um EM-Rekordsieger Timo Boll den Sprung in die Runde der besten 16 perfekt machen. Die Olympia-Zweiten, die in Schweden ebenfalls als Titelverteidiger antreten, treffen 24 Stunden nach ihrem 3:0 gegen Finnland zum Vorrundenabschluss auf Polen.