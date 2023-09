Tischtennis-Frauen im EM-Finale

Den deutschen Tischtennis-Frauen fehlt bei der Mannschafts-EM in Malmö nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Durch ihren 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Portugal blieb das Team von Bundestrainerin Tamara Boros auch in ihrem fünften Turnierspiel ohne Matchverlust. In ihrem 15. EM-Endspiel am Sonntag (14.00 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes auf ihren Dauerrivalen Rumänien, der sich im zweiten Semifinale gegen Frankreich mit 3:1 durchsetzte.