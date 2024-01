DTTB-Ass Han für Olympia nach Achillessehnenriss fraglich

Die deutsche Tischtennis-Spitzenspielerin Ying Han muss wegen eines Achillessehnenriss um ihre Olympia-Teilnahme im Sommer in Paris bangen. Die 37 Jahre alte Weltranglistenachte erlitt die schwere Verletzung am Donnerstag beim WTT-Turnier in Doha in ihrem Zweitrunden-Match gegen die Südkoreanerin Jeon Jihee.