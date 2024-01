Partnerschaft mit WTT: Dyn baut Tischtennis-Angebot aus

"Bei diesen Weltklasse-Tischtennis-Events treten die besten Spielerinnen und Spieler gegeneinander an, um Weltranglisten-Punkte zu erlangen", sagte Johannes Fühner, Head of Strategy and Business Intelligence bei Dyn: "Die WTT investiert stark in eine hochwertige Medienproduktion und ist so ein idealer Partner für Dyn."