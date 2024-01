Tischtennis: DTTB-Erfolgsserie beim Europe Top 16 gerissen

Nach neun Jahren ist die Erfolgsserie des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) beim traditionsreichen Europe Top 16 gerissen. Als letzter DTTB-Trumpf im Schweizer Montreux scheiterte am Sonntag im Halbfinale die Vize-Europameisterin und ehemalige Turniersiegerin Nina Mittelham (Berlin) in der Neuauflage des EM-Endspiels von München 2022 mit 1:4 an der österreichischen Top-20-Spielerin Sofia Polcanova.