Vor Olympia und Team-WM: Boll erreicht Finale in Katar

Beim WTT Contender in Katar setzte sich der 42-Jährige im Halbfinale gegen den Weltranglistensiebten Lin Yun-Ju (Taiwan) mit 3:2 (5:11, 11:4, 7:11, 11:9, 11:5) durch und greift am Samstag nach einem internationalen Titel. Im Endspiel geht es gegen den Japaner Tomokazu Harimoto.

Nach einer Schulterverletzung war Boll in der Weltrangliste weit zurückgefallen, derzeit wird der EM-Rekordsieger nur auf Platz 182 geführt. Im Kampf um ein Olympiaticket muss sich Boll gegen die starke Konkurrenz um Dimitrij Ovtcharov, Dang Qui und Patrick Franziska beweisen. Vor Paris steht die Team-WM in Busan/Südkorea als erster Saisonhöhepunkt an (16. bis 25. Februar).