Tischtennis: DTTB-Frauen verpassen Medaille

Die deutschen Tischtennis-Frauen sind bei der Team-WM in Busan/Südkorea im Viertelfinale ausgeschieden und haben damit eine Medaille verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Boros verlor am Donnerstag in der Runde der letzten acht gegen Frankreich mit 2:3, der Einzug in das Halbfinale hätte den DTTB-Frauen mindestens Bronze garantiert.

Xiaona Shan unterlag in einem umkämpften Auftaktspiel Jia Nan Yuan mit 2:3. Im Anschluss musste auch Nina Mittelham über die volle Distanz gehen, die 27-Jährige gewann ihre Begegnung gegen Prithika Pavade aber mit 3:2. Durch ein 1:3 von Sabine Winter gegen Charlotte Lutz geriet das deutsche Team wieder in Rückstand. Doch Mittelham entschied auch ihr zweites Spiel für sich und sorgte für den erneuten Ausgleich. Für Deutschland, das 2022 WM-Bronze gewonnen hatte, ging es bei diesem Turnier erstmals in die entscheidende fünfte Begegnung - die Shan 0:3 gegen Pavade verlor.