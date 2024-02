Deutsche Tischtennis-Gegner stehen fest - Männer gegen Iran, Frauen gegen Schweden

Die deutschen Tischtennis-Männer treffen auf dem Weg zu ihrem erhofften Ticket für die Olympischen Spiele im WM-Achtelfinale auf den Iran. Die Iraner setzten sich am Mittwochmorgen in Busan/Südkorea in der Zwischenrunde deutlich mit 3:0 gegen Singapur durch und treffen ab 12.00 Uhr MEZ auf die Auswahl des DTTB. Das Team um Dimitrij Ovtcharov würde mit einem Sieg im K.o.-Spiel das Olympia-Ticket für Paris lösen.