Tischtennis: Männer und Frauen ungeschlagen im Achtelfinale

Die beiden deutschen Tischtennisteams sind ungeschlagen ins WM-Achtelfinale eingezogen und steuern auf die Medaillen zu. Während die Frauen als Europameister bereits für Olympia qualifiziert sind, benötigen die Männer zudem nur noch einen Sieg für das Paris-Ticket.

In Busan/Südkorea setzten sich Dimitrij Ovtcharov, Dang Qiu und Patrick Franziska gegen England 3:0 durch und schlossen die Vorrunde nach vier Siegen in vier Spielen ebenso als Gruppensieger ab wie die Frauen von Bundestrainerin Tamara Boros. Zum Abschluss gab es ebenfalls ein 3:0 gegen die Slowakei. "Im Achtelfinale zu stehen, war unser erstes Ziel. Wir sind nun bereit für die Knock-out-Runde", sagte Boros.

Bei den Männern gab einzig Franziska in seiner Partie gegen Paul Drinkhall einen Satz ab. Die Engländer waren ohne ihren Spitzenspieler Liam Pitchford angetreten, der wegen einer Fußverletzung geschont wurde.

„Es gibt noch ein paar Sachen, an denen wir arbeiten können, aber am Ende muss man zufrieden sein, als Gruppensieger ungeschlagen zu sein. Das war uns das Wichtigste und ein guter erster Schritt“, sagte Europameister Dang Qiu und fügte an: „Natürlich ist uns die Hauptrunde wichtiger, aber man muss die Hausaufgaben machen.“

Noch ein Sieg bis zur Olympia-Quali

Weiter geht es für das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf, das in Südkorea auf Rekordeuropameister Timo Boll verzichten muss, erst am Mittwoch. Mit einem Sieg im Achtelfinale - der Gegner steht noch nicht fest - qualifiziert sich die Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für die Sommerspiele in Paris (ab 26. Juli).

"Für uns heißt es jetzt: konzentriert weiter arbeiten, gut vorbereiten und die Zeit nutzen für Trainingseinheiten am Tisch, Athletiktraining, Spielbeobachtung und Videoanalyse", sagte Roßkopf.